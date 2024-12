Chuva retorna ao Rio Grande do Sul e seguirá até sexta-feira

Depois do alívio proporcionado por dias de calor e tempo seco no Rio Grande do Sul, a chuva retorna ao Estado nesrta quinta-feira (19). O sol ainda aparece entre nuvens em várias cidades, mas áreas de instabilidade avançam desde a madrugada, trazendo precipitação a partir do Oeste. Ao longo do dia, a nebulosidade aumenta significativamente, e o tempo se torna instável, com chuva atingindo a maioria das regiões gaúchas.De acordo com a MetSul Meteorologia, contudo, os volumes de chuva não devem ser expressivos na maioria das localidades e, no extremo Sul, algumas áreas podem passar o dia sem registrar precipitações. Já nesta sexta (20), a instabilidade persiste no início do dia, em todas as áreas. Ao longo do dia, o tempo melhora gradualmente, e o sol volta a aparecer entre nuvens em diversas regiões.