Federação Israelita do RS elege nova gestão para o próximo biênio

A nova presidência da Federação Israelita do Rio Grande do Sul assume, em janeiro, para o biênio 2025/26, com o foco no combate ao antissemitismo e na contribuição com a sociedade. Daniela Russowsky Raad, de 34 anos, será a mulher mais jovem a ocupar a presidência da federação e, também, a segunda a presidir a entidade.Daniela Russowsky Raad já integra a atual gestão, que tem como presidente Marcio Chachamovich, ocupando o cargo de vice-presidente, e sua eleição para a próxima presidência é vista como a continuidade de trabalho dedicado à comunidade judaica e à sociedade em geral. “Eu pretendo fortalecer os laços entre a comunidade judaica e a sociedade maior, com projetos que promovam a educação, a tolerância e a solidariedade, que são pilares na identidade judaica”, salientou. A nova gestão da Federação Israelita do Rio Grande do Sul será integrada pelos seguintes nomes: Diretoria Executiva: Vice-presidentes:Fernando SalamaRafael KormanJacques PricladnitkiCarlo Stifelman Diretores:Cynthia BerlimDaniel SoibelmannRodrigo PapaleoBarbara RussowskyRafael Moris EilbergGeorgia RaadRegis RadinBernardo Press Conselho Fiscal:Claudio MatoneMarcelo ChachamovichMauricio SirotskyGeorgia Raad Conselho:Sebastian WatenbergMarcio ChachamovichAlbert PoziomyckZalmir ChwartzmannRicardo RussowskyMario AnspachIboty Ioschpe