Mercado Público terá horário diferenciado no Natal e no Ano Novo

O Mercado Público de Porto Alegre terá horário um diferenciado de funcionamento nas datas comemorativas do Natal e do Ano Novo. Nos dias 25 de dezembro de 2024 e 1º de janeiro de 2025, o centro de abastecimento estará fechado. A definição, divulgada pela prefeitura da Capital, é da Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascomepc).

Nos demais dias, a abertura será em horário normal, das 7h30min às 19h, incluindo os dias 23 e 30 (segunda-feira). Já nos domingos 22 e 29 de dezembro, o atendimento ao público será realizado das 9h às 15h. Nos dias 24 e 31 de dezembro (terça-feira), o local vai funcionar das 7h30 às 17h.

Além do horário diferenciado de funcionamento, o Mercado Público terá uma programação artística especial para as comemorações do Natal em Porto Alegre. Até sexta-feira (20), o centro de abastecimento terá como atração a Mamãe Noel, representada pela artista Raquel Allves que se apresenta em três horários diferentes (10h, 14h e 16h). Ela se apresentará no piso térreo, perto da escada rolante, onde contará histórias que celebram o espírito do Natal e a história do prédio. A iniciativa oferece a oportunidade para o público de todas as idades mergulharem nas tradições natalinas e na história do Mercado Público, símbolo da cultura porto-alegrense.

Neste mês de dezembro, o horário de funcionamento do Mercado Público, de segunda a sábado, será das 7h30min às 19h. Aos domingos, as lojas abrem das 9h às 14h e os restaurantes das 9h às 16h.