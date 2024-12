"Pensei que estava sonhando", diz Dom Jaime Spengler sobre anúncio do Papa Francisco

"O anúncio do Papa Francisco me causou uma sensação muito estranha. Cheguei a pensar que estava sonhando. Fiquei quieto por um tempo no quarto do Colégio Português, em Roma, onde estava hospedado. Cheguei a questionar se era verdade mesmo". A análise foi feita por dom Jaime Spengler, atual arcebispo metropolitano de Porto Alegre, durante entrevista coletiva realizada nesta terça-feira (17), na sala de audiências da Cúria Metropolitana, em Porto Alegre, onde falou sobre a nomeação do Papa Francisco que o nomeu cardeal. "A minha missão é assistir o Santo Padre na condução da Igreja naquilo que estiver ao nosso alcance", destaca. A coletiva de Dom Jaime Cardeal Spengler foi realizada no dia do aniversário do Papa Francisco, que nesta terça-feira completou 88 anos.

No dia 6 de outubro, o que parecia ser apenas mais um momento de oração do Papa Francisco junto aos fiéis que se reuniam na Praça de São Pedro, no Vaticano, se tornou ocasião do recebimento da notícia para os brasileiros, especialmente os gaúchos. Após a tradicional recitação do Angelus, o Pontífice nomeou 21 bispos que receberam o cargo de cardeais, entre eles Dom Jaime Spengler - que além de arcebispo de Porto Alegre é presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e do Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho (Celam). Agora, o líder da igreja Católica no Rio Grande do Sul é chamado de Dom Jaime Cardeal Spengler.

Spengler fez questão de ressaltar a diversidade presente nas nomeações feitas pelo Papa. "Tivemos nomeado um cardeal de 99 anos que conhece a história de Brasília melhor que muito brasileiros. Ele estava na inauguração de Brasília", comenta. O arcebispo metropolitano de Porto Alegre lembrou também do arcebispo da Costa do Marfim, que segundo Spengler, é um homem extremamente simples de um dos países mais pobres do Mundo. "A diversidade é uma riqueza e estamos aqui para o que der e vier", acrescenta. O arcebispo relatou parte da conversa que teve com o Papa Francisco que perguntou como estava o Rio Grande do Sul. Também foram indicados representes do Peru, da Argentina, do Equador, do Chile, do Japão, das Filipinas, da Sérvia, da Costa do Marfim e da Argélia. Com isso, o Colégio Cardinalício passa a ser composto por 256 membros, dos quais 141, com idade abaixo de 80 anos, eleitores e aptos a votarem em um eventual conclave para escolher o próximo Pontífice.

Natural da cidade de Gaspar, em Santa Catarina, dom Jaime Spengler tem 64 anos e é franciscano. Com atenção constante pela ecologia e a crise climática, dom Jaime é o segundo arcebispo de Porto Alegre a ser indicado ao cardinalato. O primeiro foi dom Vicente Scherer, que morreu em 1996, aos 93 anos.

Spengler foi ordenado sacerdote em 17 de novembro de 1990, na sua cidade natal. Fez doutorado em Filosofia na Pontifícia Universidade Antonianum, em Roma, e atuou dentro da Ordem dos Frades Menores em diversas missões e cidades do País até 2010, quando foi nomeado pelo Papa Bento XVI como bispo auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre. Dom Jaime Spengler é arcebispo metropolitano de Porto Alegre desde 18 de setembro de 2013, quando foi nomeado pelo Papa Francisco como Arcebispo Metropolitano de Porto Alegre.

O lema episcopal do novo cardeal é In Cruce Gloriari, que significa Gloriar-se na Cruz de Cristo. A missão de um cardeal na Igreja Católica está indicada no Código de Direito Canônico, nos cânones 349, 353 e 359. Os cardeais, agrupados no Colégio dos Cardeais, são também chamados de purpurados, pela cor vermelho-carmesim da sua indumentária.