ICMBio lança concurso com salário de até R$ 8,8 mil

Com 350 vagas de nível superior e salário inicial de R$ 8,8 mil, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) lançou concurso nesta segunda-feira (9). As incrições se iniciam no dia 16 de dezembro e se estentem até 3 de janeiro, pelo site do Cebraspe. As taxas variam de R$ 93,00 a R$ 99,00.