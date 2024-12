Segunda-feira começa com nuvens e tempo instável no RS

A semana começa com nuvens e tempo instável no Rio Grande do Sul. Ainda assim, a maior parte do municípios do Estado deve registrar abertura de sol nesta segunda-feira (9), de acordo com as informações da MetSul Meteorologia. As cidades próximas da fronteira com o Uruguai devem ser as mais ensolaradas.

No entanto, há possibilidade de chuva em diversos pontos, especialmente nas cidades próximas à Santa Catarina, que registrou fortes chuvas no fim de semana. O dia começa com temperaturas baixas, com média de 9ºC na região próxima ao Uruguai, e chegam a 20ºC.

Na Capital e Região Metropolitana, a segunda-feira será de tempo instável, mas a chuva deve ser passageira. A temperatura deve variar pouco ao longo do dia, com mínima de 18ºC e máxima de 22ºC.