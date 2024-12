Semana terá temperaturas mais amenas e chuva isolada em Porto Alegre

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul para semana é marcada pela presença de uma forte massa de ar frio, que chegou ao Estado no sábado (7), trazendo uma diminuição nas temperaturas, especialmente na metade sul. Este fenômeno, embora não característico de um inverno rigoroso, proporcionará um alívio no calor típico do mês de dezembro, com dias mais agradáveis. Contudo, as temperaturas ainda estarão longe dos padrões que se sentem no inverno, como nos meses de junho, julho e agosto.A incursão de ar frio, que trouxe neve acumulada em áreas de maior altitude da Argentina, influenciará principalmente o Sul gaúcho, mas também causará variação nas condições meteorológicas da metade norte do Estado. Nessa região, a previsão é de muita nebulosidade e chuvas esparsas ao longo do fim de semana, especialmente nas cidades mais próximas de Santa Catarina.Em Porto Alegre, a semana começa com tempo instável. Na segunda-feira, há possibilidade de chuvas fracas, com mínimas de 17ºC e máximas de 23ºC. Na terça, o tempo segue nublado, mas com temperaturas um pouco mais elevadas, variando de 18ºC a 27ºC. A quarta-feira será marcada pela volta do sol, que aparece entre nuvens, mantendo a temperatura entre 18ºC e 29ºC. Na quinta-feira, a previsão é de um aumento nas temperaturas, podendo chegar aos 32ºC. A sexta-feira terá temperaturas semelhantes, com a possibilidade de chuvas isoladas. O próximo fim de semana deverá ser de chuvas fracas e temperaturas mais amenas, proporcionando um clima mais agradável.