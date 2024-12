Parada livre ocorre neste domingo na Redenção; confira os bloqueios no trânsito

A 27ª edição da Parada Livre de Porto Alegre acontecerá neste domingo (8), a partir das 12h, no Parque Farroupilha (Redenção). O evento contará com apresentações musicais e diversas atividades, celebrando a luta pelos direitos da comunidade LGBTQIA+.



A Prefeitura de Porto Alegre, por meio das secretarias municipais de Desenvolvimento Social e Saúde, disponibilizará serviços de orientação oferecidos pelo Centro de Referência de Direitos Humanos (CRDH) da SMDS.



Além disso, a Coordenação de Atenção à Tuberculose, IST, HIV/Aids e Hepatites Virais (Caist) estará presente, oferecendo informações e materiais sobre prevenção. Entre as ações, serão distribuídos preservativos, gel lubrificante, autotestes de HIV e orientações sobre cuidados preventivos, das 10h às 17h.

Confira os bloqueios no trânsito

Desde das 5h de domingo há bloqueio total da avenida Setembrina até o fim do evento, com desvio pela avenida Paulo Gama. Às 16h, deve ocorrer desfile, passando pela Setembrina, Osvaldo Aranha, José Bonifácio, João Pessoa, Luiz Englert e retorno para a Setembrina. Durante o trajeto, agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) farão bloqueios momentâneos para a passagem do público.

Créditos: Prefeitura de Porto Alegre