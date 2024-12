Chuvas fortes em SC provocam alagamentos e 200 têm que sair de casa

Grande parte do estado de Santa Catarina amanheceu sob fortes chuvas neste sábado (7) e, segundo a Defesa Civil, há registros de alagamentos e enxurradas. Até o início da tarde, cerca de 200 pessoas tiveram que deixar suas casas, mas não havia registro de mortos ou feridos.

Em Bom Retiro, a 140 quilômetros de Florianópolis, houve "danos significativos", segundo nota divulgada pela Defesa Civil estadual. Cinquenta residências foram afetadas, provocando a saída de cerca de 200 pessoas de suas casas.

Joinville, a 180 quilômetros da capital também registrou enxurrada e alagamentos. A aplicação de provas do vestibular unificado UFSC/IFSC/IFC, prevista para as 13h, foi adiada para o fim da tarde no município.

Na manhã de sexta-feira (6), a Defesa Civil municipal havia emitido alerta amarelo, diante da previsão de fim de semana de chuvas intensas e persistentes. Neste sábado, o alerta foi elevado para laranja, diante da previsão de continuidade das chuvas.

De acordo com a Defesa Civil estadual, as regiões mais afetadas são o extremo oeste, o litoral norte, o planalto norte e o vale do Itajaí, onde os acumulados de chuva podem chegar a 250 mm, com risco alto para deslizamentos e inundações.

No litoral sul e na Grande Florianópolis, os volumes esperados são menores, de até 80mm, com picos pontuais de até 100mm, com risco moderado para alagamentos e deslizamentos. As chuvas devem continuar ao longo do fim de semana, com previsão de alívio a partir de terça (10).

"A Defesa Civil estadual reforça o alerta à população para que evite áreas alagadas, encostas e locais próximos a rios", diz a nota. "Qualquer sinal de trincas no solo ou nas paredes, inclinação de árvores e rachaduras deve ser imediatamente comunicado às autoridades locais."

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as regiões central e norte de Santa Catarina estão sob alerta de grande perigo devido ao acumulado de chuvas. Há grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios e grandes deslizamentos de encostas, diz o instituto.

O sul de São Paulo e parte de Mato Grosso do Sul têm aperta de perigo de tempestades, com risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.