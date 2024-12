Áreas verdes de Porto Alegre terão mobiliários urbanos mais resistentes

Como mais uma forma de adaptar as praças e parques de Porto Alegre aos efeitos das mudanças climáticas, bancos e lixeiras mais resistentes à chuva, ao sol e às demais ações do tempo estão sendo instalados nas áreas verdes da Capital. A iniciativa, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), também possibilita a redução do custo de manutenção do mobiliário a longo prazo.

Conforme nota da prefeitura de Porto Alegre, as lixeiras, em concreto e aço carbono, dificultam a vandalização. Já os bancos, em concreto e resina, são mais resistentes aos efeitos do sol, pois não possuem madeira ou pintura, itens que exigem manutenção constante. “É importante pensarmos na sustentabilidade também adaptando itens comuns da composição urbana, como o mobiliário da cidade, fazendo com que os custos aos cofres públicos sejam menores a longo prazo e a durabilidade dos equipamentos, maior”, explica o secretário da Smamus, Germano Bremm.

O mobiliário já pode ser utilizado nos parques Marinha do Brasil, Jaime Lerner (Trecho 3 da Orla), Moacyr Scliar (Trecho 1 da Orla) e nas praças Visconde de Taunay, João Paulo I, Júlio Mesquita, México, Joaquim Rache Vitello, Professor Emílio Schenk Filho, Vilmar Berteli, Oliveira Rolim, Marquesa de Sévigne, Padre Rambo e Açorianos.