Espumante da Salton fica entre os 10 melhores do mundo em concurso na França

A Vinícola Salton se destacou no mais prestigiado concurso de espumantes do mundo, o Effervescents du Monde, realizado em Dijon, França. Em um ranking dominado por rótulos franceses, o Salton Prosecco conquistou um lugar entre os 10 melhores espumantes da competição. A vinícola foi a única das Américas a conquistar a premiação. No Brasil, a companhia gaúcha, prestes a completar 115 anos de história, é a vinícola mais antiga em atividade no Brasil.

Elaborado com a uva Prosecco, a Salton aponta que o espumante que figurou entre os 10 melhores do mundo é um espumante leve, refrescante, fácil de beber e harmonizar, tornando-o ideal para qualquer ocasião, ao longo de todo o ano. “A Salton trabalha incansavelmente em tecnologia, inovação e muito estudo para elaborar cada vez mais rótulos com excelência. O Salton Prosecco é resultado de tudo isso: um espumante que carrega características da viticultura da Serra Gaúcha e reforça nossa vocação para as melhores borbulhas”, descreve o diretor técnico e enólogo, Gregório Salton.

O Salton Prosecco recebeu também medalha de ouro, mesma distinção do Salton Prosecco Rosé. O Salton Brut Rosé foi reconhecido com medalha de prata, totalizando três premiações da Salton na edição 2024 do Effervescents du Monde. O concurso, que em português significa 'espumantes do mundo', é realizado anualmente na França. Nesta edição, mais de 80 juízes especializados avaliaram 421 amostras de 20 países.