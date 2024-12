Imposto de Renda pode ser doado para a Júnior Achievement por meio do Funcriança em Porto Alegre

A Júnior Achievement, organização internacional voltada para educação financeira de jovens, passou a fazer parte do grupo de entidades que podem receber parte do Imposto de Renda para programas voltados ao impacto o e transformação socioeconômica. A iniciativa de arrecadação iniciou em 2022, por meio do Projeto Funcriança, da prefeitura de Porto Alegre, e encerra no dia 31 de dezembro deste ano.

Estão aptas a destinar recursos ao programa pessoas físicas, com até 6% do seu imposto de renda quando realizada a declaração completa. Porém, enquanto as Pessoas Jurídicas, que tributam por lucro real, podem destinar até 1% do mesmo imposto para Fundos locais da Infância e Adolescente. este percentual não concorre com fundos do idoso, esporte ou cultura, ou seja, caso já destinem para outros projetos, eles não sofrem nenhum tipo de concorrência.

Segundo a prefeitura de Porto Alegre, os valores do Funcriança são fiscalizados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, pela Auditoria-Geral do Município e pelo Tribunal de Contas do Estado. A verba é investida a partir de aprovação de projetos encaminhados pelas entidades ao Conselho. Resultados podem ser acompanhados pelo próprio site Funcriança.