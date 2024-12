Próximo ao retorno da instabilidade, Rio Grande do Sul terá dia abafado

Os gaúchos enfrentarão, nesta quinta-feira (5), um dia típico de calor intenso que antecede uma mudança significativa no clima. O tempo será firme, com sol predominando e grande variação térmica na maior parte do Rio Grande do Sul. Porém, na sexta-feira, muitas regiões estarão sob risco de instabilidade e temporais.

No amanhecer, as temperaturas mais baixas serão registradas na Zona Sul e na Campanha, com mínimas entre 11°C e 13°C. No entanto, a tarde trará aquecimento generalizado, com máximas ao redor dos 30°C em boa parte do Estado e sensação de calor ainda mais intensa em áreas da Metade Oeste e Norte, onde os termômetros podem superar os 33°C. Nuvens começarão a se formar ao longo do dia, especialmente na fronteira com o Uruguai, e há possibilidade de chuva isolada à noite.



Em Porto Alegre e Região Metropolitana, o sol aparecerá entre nuvens, acompanhado de uma grande amplitude térmica: mínimas de 17°C e máximas que podem chegar aos 34°C. A radiação ultravioleta continuará elevada, exigindo cuidados extras com a exposição ao sol.



Na sexta-feira (6), o cenário muda com a chegada de chuva forte a partir da tarde, acompanhada de risco de temporais localizados. Apesar da instabilidade, o abafamento persistirá. Já no sábado, a previsão é de chuva intensa entre a madrugada e o início da manhã, mantendo o estado em alerta para possíveis transtornos.