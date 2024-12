Hospital São Lucas da Pucrs busca doadores para o banco de sangue

Cerca de 10 mil pessoas necessitam de bolsas de sangue, diariamente, no Rio Grande do Sul. Pensando nisso, o Banco de Sangue do Hospital São Lucas da Pucrs e o H.Hemo, maior grupo de serviços de hemoterapia do País, buscam constantemente doadores a fim de equilibrar os estoques de bolsas de sangue que estão invariavelmente em estado crítico. A doação é um procedimento rápido e indolor, além de ser uma ação solidária que auxilia uma série de pessoas.



Os interessados em realizar novas doações podem agendar um horário pelo telefone (51) 3320.3455 ou pelo WhatsApp (51) 98962-9013. O atendimento acontece no 2º andar do Hospital, (av. Ipiranga, 6690, bairro Jardim Botânico), de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 16h, e aos sábados, das 7h30min às 12h30min.

Confira os pré-requisitos para ser um doador de sangue:

• Idade: 16 a 69 anos (menores de 18 anos – com autorização dos pais/responsáveis e cópia de documento de identidade de quem assina); peso mínimo: 50kg

• Portar documento de identidade oficial com foto.

• Não ter doado sangue nos últimos 60 dias (homens) ou 90 dias (mulheres). Não completar mais que 4 doações (homens) ou 3 doações (mulheres) nos últimos 12 meses.

• Não estar em jejum há mais de 6 horas (portanto, não deixar de tomar café da manhã).

• Não ter ingerido alimentos gordurosos nas últimas 3 horas

• Não ter ingerido bebida alcoólica no dia da doação, nem ter bebido excessivamente nas últimas 24h.

• Não ter sido submetido a grandes cirurgias nos últimos 6 meses, a pequenas cirurgias nos últimos 3 meses ou a tratamento dentário nas últimas 72 horas

• Não ter tido gripe ou infecções bacterianas nas últimas duas semanas

• Não ter feito tatuagem nem recebido transfusão de sangue ou derivados nos últimos 6 meses.

• Não portar piercing nos órgãos genitais ou boca.