CEEE Equatorial e RGE restabelecem luz da maioria dos clientes atingidos pelo temporal

No início da manhã desta terça-feira (03), a CEEE Equatorial já restabeleceu a energia de 394 mil clientes. Isto representa 85% dos 467 mil que tiveram o abastecimento interrompido desde o início da passagem dos temporais na área de concessão.



Os municípios mais atingidos na área atendida pela CEEE Equatorial são Porto Alegre, Alvorada, Osório, Viamão e Camaquã. De acordo com a Distribuidora, o resultado é reflexo do trabalho ininterrupto das equipes em campo. A empresa orienta que a população se mantenha afastada de fios e cabos ao solo e que comunique qualquer incidente pelos canais de atendimento:



• Whatsapp Clara (51) 3382-5500, para solicitar religação e informar falta de energia (basta adicionar o telefone à sua lista de contatos);

• Site: https://www.equatorialenergia.com.br/;

• Central de Atendimento: 0800 721 2333.

Às 8h desta terça, a RGE registrou 8,2 mil clientes sem energia elétrica, principalmente nas regiões Serra, Metropolitana, Planalto, Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo e Central. O pico de clientes sem energia elétrica foi às 2hs desta madrugada, com 279 mil clientes. Com isso, 97% dos clientes atingidos já tiveram o serviço normalizado.

A RGE alerta que a população deve ficar longe de fios partidos ou galhos de árvores que estejam caídos sobre a rede elétrica. A orientação nesses casos é acionar imediatamente a RGE e o corpo de bombeiros e aguardar o atendimento.

Em caso de falta de energia chame a RGE através de um dos canais de atendimento:



• SMS: Envie mensagem com o SEU CODIGO (que consta na conta de energia elétrica) para o número 27350.

• WhatsApp: (51) 9 9955.0002

• Site: www.rge-rs.com.br

•App: CPFL Energia (disponível para Android e iOS)

•Call Center: 0800 970 0900.