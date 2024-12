ABS-RS promove leilão em prol da reconstrução do RS

Com o espírito de engajar-se ainda mais ao movimento de reconstrução do Rio Grande do Sul, em que parte da população segue sofrendo as consequências das enchentes de maio, a Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS) realizará, nesta terça (3), o leilão beneficente do vinho Chimas. O lance recorde é de 2022, no valor de € 810 mil, aproximadamente de R$ 5 milhões. A atividade ocorrerá no Hotel e Spa do Vinho, no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, a partir de 19h30.



O projeto elaborado a partir da doação por vinicultores gaúchos de parcelas de seus melhores lotes de vinho e do fornecimento dos insumos por parceiros do setor é inspirado no famoso leilão do Hospices de Beaune, realizado na Borgonha, na França, desde 1795.



O leilão do Chimas – Corte Singular nº 3 contará com 450 garrafas agrupadas em 14 lotes que serão leiloados de forma presencial e online. O projeto tem a participação de 12 vinícolas, resultando em um assemblage de sete castas que perpassam por três safras e reúne três terroirs. As garrafas, numeradas uma a uma, trarão gravadas no rótulo o verso da canção tradicionalista Querência Amada, que dá a tônica do projeto deste ano: "Da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade nunca é demais". As herdeiras de Teixeirinha, autor da obra, cederam os direitos para uso da música no projeto. Rafael Malenotti, da banda Acústicos e Valvulados, gravou o áudio e um vídeo da canção-lema.



As vinícolas participantes são Amitié, Arteviva, Aurora, Campestre, Don Afonso, Foppa & Ambrosi, Garibaldi, Miolo, Monte Sant'ana, Nova Aliança, Petronius e Perini. As castas dos vinhos são Ancelotta, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Marselan, Merlot, Petit Verdot e Tannat das safras de 2022, 2023 e 2024 e dos terroirs Vale dos Vinhedos, Campos de Cima da Serra e Campanha Gaúcha. Das 450 garrafas leiloadas, 10 são do tipo magnum, de 1,5 litro.



Toda a renda obtida nos lances deste ano será encaminhada à organização Sou de Fazer, que surgiu durante as enchentes atuando no socorro às vítimas e que segue trabalhando na reconstrução do estado. Entre seus fundadores está Rafael Sobis, ex-jogador do Internacional, além de Rafaela Sefton e Danilo Azambuja. "Estamos na terceira edição do leilão e observamos ele maior a cada ano. Conquistamos parceiros e apoiadores que, como nós da ABS-RS e dos envolvidos no setor vinícola, estão empenhados em tornar esse evento de solidariedade, de doação de matéria-prima, de conhecimento, de tempo, em uma ação relevante, que faça a diferença na vida das pessoas e da sociedade", observa a presidente da ABS-RS, Caroline Dani.



Na noite desta terça-feira será realizado o leilão presencial com a oferta de oito lotes do Chimas. Para quem não puder participar pessoalmente, ou quiser uma nova oportunidade para garantir uma garrafa na adega, no dia 9 de dezembro será feito o encerramento dos lances para seis lotes que serão disponibilizados de forma online por meio do site do leiloeiro Cristiano Escola (cristianoescolaleiloes.com.br), também parceiro da iniciativa.



A programação da noite ainda terá a divulgação dos vencedores do Prêmio ABS-RS 2024. Os finalistas das nove categorias (carta de vinhos, serviço de vinho em restaurante, winebar, vinícola, melhor experiência em enoturismo, personalidade do vinho, loja de vinho, paisagem vitícola e melhor adega de supermercado) são indicados por especialistas do setor e sócios da ABS-RS, e os agraciados escolhidos por votação popular.



Os ingressos custam R$ 250 e podem ser adquiridos pelo telefone 54 9 9972 0130. Os eventos têm o apoio do Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul e da cooperativa de crédito Sicredi Serrana.