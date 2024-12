Pelo menos 35 municípios reportam ocorrências devido aos temporais

Às 9h30 desta segunda-feira, a Defesa Civil divulgou boletim com a lista de ocorrências registradas no Rio Grande do Sul após as fortes chuvas da madrugada. Segundo o órgão, pelo menos 35 prefeituras reportaram os problemas, como destelhamentos e árvores caídas. Confira a situação atual:Aceguá: uma casa com telhado danificadoArambaré: relatos de queda de granizo. Destelhamentos e quedas de árvoresArroio do Tigre: vento forte danificou um pavilhão de eventos localizado no Parque Municipal de Eventos Atílio Pasa, trinta ficaram feridas e foram encaminhadas para o hospital local. Todas as vítimas estão estáveis sem risco de morte. Foram feitas duas varreduras no local e não foram encontrados mais feridos nos escombros. Uma vítima foi transferida para Canoas em razão de fratura na pélvis. Ainda que, os geradores do hospital não têm capacidade de alimentar os equipamentos de imagem.Arroio dos Ratos: duas casas destelhadasCachoeirinha: queda de Árvores, alagamentos pontuais, seis residências com telhados danificadosCandiota uma residência destelhadaCanguçu: residências com telhados danificadosCanoas: ocorrências de destelhamentosColinas: chuva forte com vento, distribuição de lonas às casas afetadasCarazinho: destelhamento de 50 residências em vários bairros e quedas de árvoresDom Pedrito: uma casa destelhada vários pontos de alagamentos e um poste caídoEldorado do Sul: árvores caídas, alagamentos pontuais, duas casas destelhadasEncruzilhada do Sul: destelhamento em um assentamento do município. Gramado: relatos de ocorrências de destelhamentos devido aos ventos fortes.Imbé: destelhamentos e alagamentos em alguns bairros da cidadeItaqui: residências danificadas (Sendo feito o levantamento dos danos)Lajeado: seis casas com telhados danificados na aldeia indígena de LajeadoMinas do Leão: casas destelhadas, queda de postes e árvoresMontenegro: uma ocorrência de destelhamentoNova Esperança do Sul: granizo em alguns pontos, três residências atingidasPanambi: chuva forte e pequeno granizo; árvores caídas na Br-158 entre Panambi e Condor (Bombeiros militares fizeram a desobstrução)Pelotas: Pontos de alagamentos em algumas ruas da cidadePinheiro Machado: duas residências com danos nos telhadosPiratini: uma residência com danos no telhadoPorto Alegre: destelhamentos e alagamentos Santa Cruz do Sul: uma casa destelhadaSantana do Livramento: algumas árvores e postes caídos, destelhamento de uma garagemSanto Antônio do Palma: queda de eucaliptos obstruindo rodóvia. Trânsito liberado pela equipe, uma casa parcialmente destelhada, atendida com lonaSão José do Herval: BR 386 totalmente obstruída no km 287. CCR trabalhando no local para desobstruçãoSão Miguel das Missões: registro até o momento de uma residência destelhadaTapejara: destelhamento total de duas casas e oito particialmente destelhadas, queda de árvores, quatro desalojados em casas de familiarTaquara: cinco residências parcialmente destelhadas, árvores de pequeno porte caídas em vias já retiradasTeutônia: vegetação caída nas vias (galhos)Vacaria: relatos de ocorrências de destelhamentos devido aos ventos fortes