Porto Alegre retoma vacinação contra a Covid-19 em oito unidades de saúde

Oito unidades de saúde retomam a vacinação contra a Covid-19 nesta segunda-feira (2). A restrição da oferta decorre da pequena quantidade de vacinas disponíveis. A Equipe de Imunizações da Secretaria de Saúde de Porto Alegre recebeu uma remessa de 1,3 mil doses da Secretaria Estadual de Saúde.

A vacina disponível é a monovalente, fabricada pela Moderna, que pode ser aplicada em todas as pessoas a partir dos seis meses aptas a receberem a dose, de acordo com o calendário do Ministério da Saúde.. O número de doses e intervalo entre elas varia de acordo com o esquema vacinal de cada criança.- Crianças, adolescentes e adultos imunocomprometidos;- Gestantes e puérperas;- Idosos (a partir dos 60 anos);- pessoas com comorbidades;- trabalhadores da saúde;- pessoas com deficiência.Região Oeste - US Modelo e US Primeiro de MaioRegião Sul - US Álvaro Difini e US TristezaRegião Leste - US São Carlos e US Morro SantanaRegião Norte - Ramos e IAPI