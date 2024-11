Nove unidades de saúde abrem para vacinação neste sábado

Neste sábado, 30, nove unidades de saúde estarão abertas voltada à imunização de crianças e adolescentes de até 15 anos, encerrando as atividades da Campanha de Multivacinação. A ação tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinas desse público, garantindo proteção contra diversas doenças e reforçando a importância da imunização. As unidades Beco do Adelar, Lomba do Pinheiro, Modelo, Nossa Senhora de Belém, Restinga, Santa Fé, Sarandi, Timbaúva e Vila Cruzeiro funcionam das 9h às 18h. Confira abaixo os endereços.



Realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a campanha ocorre desde o dia 18 de novembro. Também estarão disponíveis doses oferecidas em campanhas de imunização, como a vacina da gripe. Não há estoque de vacina contra Covid-19 e o Ministério da Saúde ainda não deu previsão para envio de nova remessa.



Durante a campanha, a SMS fez busca ativa de crianças e adolescentes que precisam completar o calendário vacinal. Na primeira semana da multivacinação, 15.887 doses de vacinas foram aplicadas na Capital. No Dia D, 23, o número chegou a 7.653. Entre os dias 18 e 22, o número de doses aplicadas somou 8.234.





Confira os endereços das unidades de saúde que abrem neste sábado:



Beco do Adelar (av. Juca Batista, 3480 - Aberta dos Morros)

Lomba do Pinheiro (Est. João de Oliveira Remião, 6111, Parada 13 - Lomba do Pinheiro)

Modelo (av. Jerônimo de Ornelas, 55 - Santana)

Nossa Senhora de Belém (rua João do Couto, 294 - Belém Velho)

Restinga (rua Abolição, 850 – Restinga)

Santa Fé (rua Professor Álvaro Barcellos Ferreira, 520 - Rubem Berta)

Sarandi (av. Francisco Pinto da Fontoura, 341 - Sarandi)

Timbaúva (rua Sebastião do Nascimento, 1050 - Mário Quintana)

Vila Cruzeiro (av. Capivari, 2020 - Cristal)



Vacinas oferecidas para rotina de crianças e adolescentes:



Rotina para crianças



BCG



Hepatite B



Pentavalente



Pólio inativada



Rotavírus



Pneumocócica 10 - valente



Meningocócica C



Febre amarela



Tríplice Viral



DTP



Hepatite A



Varicela



Rotina para adolescentes



Hepatite B



Febre amarela



Tríplice Viral



Difteria e tétano adulto



Meningocócia ACWY



HPV quadrivalente



Dengue - de 10 a 14 anos



Gestantes



dTpa (tríplice bacteriana acelular adulto)