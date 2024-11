Domingo tem ação de testagem pelo Dia Mundial de Combate à Aids em Porto Alegre

Testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C estarão disponíveis neste domingo (1º) para marcar o Dia Mundial de Combate à Aids e a abertura do Dezembro Vermelho, mês alusivo de conscientização sobre o HIV/Aids. Promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a ação ocorre das 15h às 18h, na Travessa Passarinho, ao lado da Casa de Cultura Mario Quintana, que foi revitalizada e entregue no último fim de semana.Até as 20h, haverá orientações de prevenção a infecções sexualmente transmissíveis, entrega de materiais informativos, preservativos, gel lubrificante e autotestes de HIV.Segunda-feira (2)e no dia 9, ações semelhantes serão realizadas na Praça da Alfândega, das 10h às 15h. Nesta segunda, 2, o SAE Santa Marta, junto com usuários que frequentam os grupos de autocuidado, faz atividades para sensibilizar a população sobre prevenção e tratamento do HIV. O principal objetivo das ações é trazer a informação sobre qualidade de vida de pessoas que convivem com o vírus, diminuindo o preconceito.Na terça-feira (3) ocorrerá a reunião de encerramento anual do Comitê de Mortalidade por Aids e atualização do cenário epidemiológico, no auditório da Diretoria de Vigilância em Saúde.Já na quarta-feira (4), a programação do Dezembro Vermelho inclui o primeiro simpósio organizado pela Residência Multiprofissional em Atenção Primária à Saúde (Remaps) e a Coordenação de Atenção à Tuberculose, IST, HIV/Aids e Hepatites Virais (Caist). Em debate, os caminhos para a eliminação da Aids até 2030. Serão duas turmas, uma pela manhã e outra à tarde, no Foro Trabalhista de Porto Alegre (avenida Praia de Belas, 1432, prédio 3, 2° andar). O público-alvo são profissionais que atuam nas unidades de saúde, residentes da saúde e acadêmicos do PET-Equidades. Inscrições no link.Dia 17, no auditório do CS IAPI (rua Três de Abril, 90), pela manhã e à tarde, ocorre capacitação sobre prevenção combinada ao HIV/Aids e aconselhamento em ISTs, profilaxias pré e pós-exposição ao HIV (PrEP e PEP) para a rede de profissionais das unidades de saúde, incluindo técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde.Além do uso de preservativos, as profilaxias pré e pós-exposição ao HIV (PrEP e PEP) são medicamentos anti-HIV que podem ser usados para prevenir a infecção pelo vírus. A principal diferença entre as duas é que a PrEP é tomada antes da exposição ao HIV, enquanto a PEP é usada após uma situação de risco, até no máximo 72 horas. Desde 2022, a PrEP está acessível à população em geral a partir de 15 anos nas unidades de saúde da Capital.Testes para infecções sexualmente transmissíveis estão disponíveis também nas 134 unidades de saúde da cidade e no Serviço de Atendimento Especializado Santa Marta (rua Capitão Montanha, 27, Centro Histórico).