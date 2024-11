Lago artificial próximo ao Praia de Belas apresenta problemas de abastecimento

Quem circula pela Praça Itália, localizada próxima ao Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre, se depara com o lago artificial com resíduos e pouca água. O espaço está há, pelo menos, uma semana nesta condição, segundo moradores da reigão. O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) fará uma vistoria ao longo desta sexta-feira (29), para o encaminhamento da manutenção da rede.



“Diariamente, retiramos quase um contêiner de lixo de dentro da água”, relatou um dos funcionários que estava realizando a limpeza ao redor do lago, na tarde desta quinta-feira (28), e optou por não se identificar. Embora as condições não sejam as adequadas, é possível notar a presença de peixes no lago.

A praça foi adotada pelo Praia de Belas, em 2022, segundo o termo elaborado pela Secretaria Municipal de Parcerias. No entanto, desde 1992, o shopping é responsável pela pintura e conservação dos equipamentos, além da manutenção de poda dos canteiros centrais da avenida Borges de Medeiros e Praia de Belas.



Em nota, o Praia de Belas esclareceu que o “abastecimento do lago da Praça Itália é de responsabilidade do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), que realizará uma manutenção no sistema do local”.



O Dmae, por outro lado, informou que a administração do Praia de Belas “registrou um protocolo na tarde desta quinta-feira, relatando a dificuldade no abastecimento de água no lago artificial localizado na Praça Itália”.