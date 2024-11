Depois de uma sexta-feira chuvosa, ar seco retorna ao Rio Grande do Sul

Às vésperas do retorno do protagonismo solar, o tempo segue instável em parte do território gaúcho durante a sexta-feira. Principalmente na Metade Norte, espera-se grande variação de nuvens e pancadas de chuva. Ao longo do dia, o calor vai ganhando força, e deve perdurar durante todo o fim de semana. O tempo ficará muito abafado e desconfortável com máximas perto de 30°C e umidade relativa do ar muito elevada. Na Metade Sul, esse sol aparece entre nuvens. No turno da noite, o ar seco começa a ingressar com a aproximação de um sistema de alta pressão e a tendência é de refrescar junto a fronteira com o Uruguai.

Na Capital, há previsão de alternância entre períodos de sol e nuvens com potencial de chuva passageira nesta sexta. No sábado, o tempo tende a firmar com sol entre nuvens. Entre o domingo e a segunda, a MetSul Meteorologia adverte para o elevado risco de vento e temporais com chuva que poderá ser volumosa na Região Metropolitana com risco de transtornos.