Inquérito de incêndio na Pousada Garoa deve ser divulgado na próxima semana

sete meses desde o incêndio na unidade da Pousada Garoa, localizada na avenida Farrapos, no Centro de Porto Alegre



“Muito provavelmente o delegado Daniel Ordahi (responsável pelo caso), estará finalizando a confecção do relatório, com as últimas análises e conclusões da polícia judiciária, na semana que vem”, afirmou o titular da 1ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana, delegado Rodrigo Bozzetto.



Na reta final das investigações, a equipe realiza a revisão do laudo do Instituto Geral de Perícias (IGP), com objetivo de esclarecer se a hipótese de incêndio criminoso está, de fato, afastada. "É um trabalho de fechamento e concatenação das informações - que depois serão analisadas pelo Ministério Público e pelo poder judiciário", complementa Bozzetto.

Até outubro, mais de 50 pessoas foram ouvidas, incluindo os responsáveis pela Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc). Segundo o delegado Bozzetto, o maior número de oitivas foi no começo das investigações. “Todos os envolvidos que, porventura, possam ter alguma responsabilidade, foram ouvidos", reforça.



Procurado pela reportagem, o então secretário de Desenvolvimento Social de Porto Alegre, Léo Voigt, que pediu exoneração do cargo ainda em maio, afirmou que não foi procurado para prestar depoimento. “Tenho as mesmas informações da época. Não há um novo fato a não ser ter que esperar o resultado do inquérito, se houve imperícia, negligência, inépcia ou crime, nós não sabemos. Não tive a oportunidade de ser ouvido no inquérito”. Atualmente, o ex-secretário trabalha mediante contratos de consultoria para projetos da Unesco, em Brasília.