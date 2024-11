Semana no RS será de calor seguido por dias de chuvas e temporais

O calor e as altas temperaturas tomam conta do Rio Grande do Sul no início desta semana e, na sequência, episódios de fortes chuvas e temporais devem ser registrados no Estado. Já neste domingo (24), os termômetros sobem, principalmente nas regiões Oeste, Noroeste e Central do Estado. A segunda-feira (25) deve ser um dos dias mais quentes da semana, com marcas que podem superar os 35º na Grande Porto Alegre, nos vales e no Noroeste gaúcho. As informações são da MetSul Meteorologia.



A tendência é que o calor dure poucos dias na maioria das cidades gaúchas e, no Noroeste e Norte do Estado, a previsão é de temperaturas altas na terça-feira (26) e na quarta (27), ao passo que nas demais regiões com tempo instável haverá abafamentos.



Algumas localidades devem ter a incidência de chuva já na segunda-feira, principalmente em pontos do Oeste, Centro e Sul do Estado, mas não se descarta a possibilidade de outras áreas registrarem instabilidade isolada.



Na terça, a instabilidade segue com chuva em mais pontos do Oeste, Sul e Leste do Rio Grande do Sul. Também é possível haver episódios localizados de granizo e vendavais e, no Oeste gaúcho, os volumes de chuva podem superar os 150 mm. No Norte e Noroeste, porém, o tempo firme ainda predomina com calor.



A chuva chega com mais força e na maioria das regiões do Estado na quarta-feira, e chega ao Norte e ao Noroeste, mas de forma irregular. Quinta (28) e sexta (29) devem ser os dias com chance de precipitação em muitas áreas do Rio Grande do Sul, apesar de a chuva ser irregular. A semana termina no sábado (30) com instabilidade em diversos pontos do Sul do Brasil.