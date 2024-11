Árvore caída bloqueia parcialmente a avenida Ipiranga no sentido Centro-Bairro

Uma colisão de um caminhão com uma árvore na Avenida Ipiranga ocasionou o bloqueio de três faixas na via, em frente ao Planetário, no sentido Centro-Bairro, nesta sexta-feira (22). O acidente ocasionou a queda da árvore, que agora bloqueia parcialmente o trânsito no local. As informações são da Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre (EPTC).