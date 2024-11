Unidade de Saúde Esmeralda muda de endereço para demolição e construção de nova sede

A Unidade de Saúde Esmeralda, no bairro Lomba do Pinheiro, mudou de endereço para viabilizar a demolição do prédio atual e a construção de uma nova sede. A unidade está fechada e terá a reabertura prevista para esta segunda-feira (18) em novo local: rua Dolores Duran, 1.056, das 8h às 17h. As informações são da prefeitura.



As unidades de saúde Herdeiros (rua Alfredo Tôrres de Vasconcelos, 90, Lomba do Pinheiro), das 8h às 12h e das 13h às 17h, e São Carlos (avenida Bento Gonçalves, 6670, bairro Agronomia), das 7h às 22h, ficam como referência para atendimentos na quinta-feira.



A demolição da estrutura atual deve iniciar no dia 18, abrindo espaço para o início das obras da nova sede, que contará com uma infraestrutura para melhor atender as necessidades da comunidade. A previsão é iniciar a construção do novo prédio na primeira semana de dezembro.



Atendendo em média 1,3 mil pessoas por mês, a US Esmeralda é uma unidade essencial para a região.