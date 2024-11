Inscrições para concurso da Guarda Municipal de Porto Alegre se encerram nesta terça

Termina na terça-feira (19), às 17h, o período de inscrições para o concurso público da Guarda Municipal da Prefeitura de Porto Alegre. Para participar da seleção, é necessário inscrever-se neste link do site da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec). As informações são da prefeitura.São 32 vagas, sendo seis reservadas para candidatos negros e três para pessoas com deficiência. O valor da taxa é de R$ 110,00, que deve ser pago até 21 de novembro. O resultado preliminar dos pedidos de isenção pode ser consultado no mesmo site.É necessário ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, possuir Ensino Médio completo e ter idade mínima de 18 anos e máxima de 25 anos, conforme o edital, disponível no site da Fundatec.O valor do vencimento básico inicial é de R$ 1.565,62, conforme carga horária de 30 horas semanais. De acordo com a necessidade da Guarda Municipal, a pessoa nomeada poderá ser convocada para cumprir Regime de Tempo Integral (RTI), com carga horária de trabalho de 40 horas semanais, com acréscimo de 50% sobre o vencimento básico inicial. Há, ainda, a possibilidade de gratificação por risco de vida, com acréscimo de 30% sobre o vencimento básico inicial.A seleção terá provas objetivas, teste de aptidão física e avaliação médica.