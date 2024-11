Dmae abre processo seletivo para contratação de servidores temporários

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) abriu um novo processo seletivo para a contratação de 24 novos servidores temporários, divididos em quatro categorias. A informação foi publicada no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) dessa sexta-feira (8).



O objetivo é suprir a necessidade de técnicos em saneamento – habilitação civil (10 vagas), técnicos em tratamento de água e esgotos (duas vagas), agentes de saneamento (10 vagas) e operadores de subestação (duas vagas).



As vagas serão preenchidas por meio de processo seletivo simplificado, conforme estipulado pela Lei Municipal nº 13.779, de 22 de dezembro de 2023. A contratação será por 180 dias, podendo ser prorrogada por igual período. Para se inscrever, basta acessar o site até as 17h de 18 de novembro. Os concorrentes serão avaliados por meio de comprovação de requisitos e apresentação de títulos.



Remuneração e benefícios - Os profissionais cumprirão jornadas semanais de 40 horas, com remuneração de R$ 1.679,52 a R$ 2.817,01, além de vale-alimentação e gratificação por desempenho de atividade essencial fixa.