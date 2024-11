Prefeitura de Porto Alegre amplia horário de atendimento para recursos do Auxílio Reconstrução

A prefeitura de Porto Alegre ampliou o horário de atendimento para solicitação de recursos do Auxílio Reconstrução na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS), localizada na avenida João Pessoa, 1105. As informações são da prefeitura.

"Estendemos o horário durante a semana e também abriremos aos sábados na SMDS, buscando atender a todos que quiserem entrar com recurso para o benefício", ressalta o titular da secretaria, Jorge Brasil.



O posto do Cadastro Único (CadÚnico) do local será transferido temporariamente para a sede da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) - avenida Ipiranga, 310, térreo, a partir de segunda-feira (18), até 20 de dezembro.



Auxílio Reconstrução



SMDS - Sábados:

- Das 9h às 17h, a partir do dia 16 - exclusivamente para atendimentos do Auxílio Reconstrução.



SMDS - De segunda a sexta-feira, em dias úteis:

- Das 8h às 20h, a partir de segunda-feira, 18.



Demais postos de atendimento - segunda a sexta-feira

- Departamento Municipal de Habitação (Demhab): avenida Princesa Isabel, 1.115 – 9h às 17h;

- Colônia de Pescadores Z-5: rua Nossa Senhora da Boa Viagem, 1916 - Ilha da Pintada – 9h às 17h30;

- Posto Avançado Norte - Associação de Moradores Vila Elisabeth e Parque (AMVEP): avenida 21 de Abril, 792 – Sarandi – 9h às 17h30;

- Posto avançado Humaitá/Navegantes: Paróquia São Miguel Arcanjo - rua Dona Teodora, 1409 – Humaitá - 9h às 17h30.