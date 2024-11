Presidente do Simers, Marcos Rovinski recebe homenagem na Assembleia Legislativa

Com uma trajetória de 49 anos na medicina, o presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), Marcos Rovinski, foi homenageado pela Assembleia Legislativa na manhã desta quarta-feira (13). O endocrinologista e perito-médico legista, natural de Porto Alegre, recebeu a medalha da 56ª Legislatura, em uma proposição do deputado Airton Artus (PDT). Aos 72 anos, Rovinski conduz o Simers desde 2022, em uma gestão que se encerra em dezembro. Durante o evento prestigiado por familiares, amigos e autoridades, o agraciado relembrou momentos da carreira e falou da importância que a medalha representa na vida pessoal, profissional e para a própria entidade que preside.“É uma honra receber uma homenagem tão importante quanto esta depois de tantos anos dedicados à medicina. Também divido esse reconhecimento com os integrantes e associados do Simers, pois premia o trabalho que o sindicato tem desenvolvido”, comenta Rovinski, que implementou importantes avanços no Departamento Médico-Legal (DML) do Estado, o qual dirigiu em três oportunidades.