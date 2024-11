Escola no bairro Farrapos inaugura novas instalações após ser atingida pela enchente

Após ser atingida pela enchente de maio, a Escola de Educação Infantil Mário Frigo, localizada no bairro Farrapos, em Porto Alegre, inaugurou suas novas instalações nesta terça-feira (12). O processo de revitalização foi conduzido pelos Arquitetos Voluntários.

Durante a enchente, as águas chegaram a quase dois metros de altura na creche, situada na Rua Maria Paula Leal, 200. Em setembro, as atividades foram gradualmente retomadas, enquanto as obras ainda estavam em andamento.



Em função dos danos causados pelas chuvas, a recuperação incluiu a construção de um novo refeitório, vestiário e banheiro acessível. Seis salas de aula, uma de coordenação, uma de planejamento, a cozinha e três banheiros também foram restaurados. Mais de cem crianças, de zero a seis anos, passaram a frequentar o local em tempo integral.



A Escola Mário Frigo foi a quinta instituição revitalizada desde as chuvas de maio. Na próxima semana, a ONG Vida Breve, em Taquara, será entregue, finalizando as seis ações da "Missão Reconstrução RS", que beneficiarão diretamente mais de 1,2 mil crianças.