Sesc/RS abre mais de 1.300 vagas gratuitas de conclusão do Ensino Médio para jovens e adultos

O Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Sul (Sesc/RS) abre inscrições para novas turmas do projeto de Educação à Distância para Jovens e Adultos nesta quinta-feira (14). O programa oferece formação gratuita no Ensino Médio, com qualificação profissional em Produção Cultural. Serão oferecidas, ao todo, 1.301 vagas distribuídas em 32 municípios gaúchos, voltadas a pessoas que não tenham concluído o ensino básico no tempo regular.

O curso tem duração de três semestres e carga horária de 1.200 horas, com 80% das aulas em formato virtual e 20% em formato presencial. São pré-requisitos para participação os candidatos possuírem mais de 18 anos, Ensino Fundamental completo e renda familiar de até três salários mínimos.

Ainda, terão preferência no preenchimento das vagas comerciários e dependentes. A matrícula permite, ainda, a participação dos estudantes em atividades de cultura, esporte e lazer oferecidas pelo Sesc nas Unidades.

O edital e as inscrições, que podem ser feitas até o dia 14 de janeiro de 2025, estão disponíveis em sesc.com.br/ead e diretamente nas Unidades do Sesc. As aulas têm início previsto para o mês de março.

As 32 Unidades que oferecem vagas para o próximo semestre são de Alegrete, Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Camaquã, Canoas, Carazinho, Caxias do Sul, Cruz Alta, Erechim, Farroupilha, Flores da Cunha, Gravataí, Ijuí, Lajeado, Montenegro, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santana do Livramento, São Borja, São Leopoldo, Taquara, Torres, Tramandaí, Três de Maio, Uruguaiana e Venâncio Aires.