Mais de 100 instituições assistenciais gaúchas vão receber doações na próxima quarta-feira

A Confederação Nacional do Comércio (CNC) e o Departamento Nacional do Sesc vão fazer a entrega de doações a entidades assistenciais gaúchas nesta quarta-feira, dia 13 de novembro, a partir das 17h na sede do Sesc Comunidade, em Porto Alegre. Na oportunidade, será entregue uma carreta, que ampliará a capacidade logística das doações de alimentos do Programa Sesc Mesa Brasil na Região Metropolitana.Também serão doados itens destinados a instituições assistenciais cadastradas no Sesc Mesa Brasil na Grande Porto Alegre e integrantes do grupo de idosos do Programa Sesc Maturidade Ativa de Canoas que foram afetados pelas enchentes. Com recursos da Confederação Nacional do Comércio (CNC), serão doados equipamentos de cozinha, como fogões, geladeiras, freezers e micro-ondas a entidades sociais afetadas pela tragédia climática de maio. No total, 103 instituições das cidades de Porto Alegre, Canoas, Guaíba, São Leopoldo, São Sebastião do Caí, Novo Hamburgo, Montenegro, Nova Santa Rita, Estância Velha, Cachoeirinha, Sapucaia do Sul, Alvorada e Gravataí serão contempladas com milhares de equipamentos, no valor de R$ 5 milhões.Além disso, também serão distribuídos 191 protetores para colchão, 19 capas para colchão, 95 camas de madeira, 107 colchões de solteiro e 132 edredons para integrantes do Programa Sesc Maturidade Ativa.O ato contará com a presença do presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros e do presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, Luiz Carlos Bohn. Tadros estará em Porto Alegre para receber, no dia 12, a Medalha Mérito Farroupilha, da Assembleia Legislativa, e a Ordem do Mérito Comercial do Rio Grande do Sul, da Fecomércio-RS, por sua contribuição e da entidade ao desenvolvimento do Estado.Nova escola do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/SenacMais cedo, no dia 13, a partir das 11h, ele irá participar, ainda, do lançamento da pedra fundamental da nova escola do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, que contemplará do Ensino Infantil ao Técnico e será construída no Sesc Protásio Alves, recebendo o seu nome. O investimento na instituição de ensino será de R$ 35 milhões.O Sesc Mesa Brasil é uma rede permanente de solidariedade que atua desde outubro de 2003 no Rio Grande do Sul com o objetivo de evitar o desperdício de alimentos e diminuir as carências nutricionais da população. Para alcançar essas metas, conta com o apoio de empresas, entidades sociais e voluntários. No Rio Grande do Sul, o Sesc Mesa Brasil é realizado pelo Sistema Fecomércio-RS nas cidades de Porto Alegre e Região Metropolitana, Cachoeira do Sul, Ijuí, Erechim, Santa Maria, Rio Grande e Vales do Taquari e Rio Pardo.