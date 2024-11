Segundo domingo de provas do Enem movimenta a capital gaúcha

Antes mesmo de os portões se abrirem oficialmente aos candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o movimento do entorno da Pucrs, em Porto Alegre, já era intenso na manhã deste domingo (10). A segunda etapa de provas é composta por 90 questões de múltipla escolha sobre ciências da natureza - química, física e biologia - e matemática.

No entorno da instituição de ensino, representantes de universidades particulares e de cursinhos divulgavam seus serviços, com distribuição de materiais, água e até barrinhas de cereais para quem estava prestes a enfrentar a maratona de exames.

A PUCRS é o local com maior concentração de candidatos ao Enem em Porto Alegre Maria Amélia Vargas/Especial/JC

Para o gerente comercial da Ulbra, Alfredo Lucas, oportunidades como estas são importantes e devem ser bem aproveitadas. "Nosso objetivo é mostrar o trabalho que a gente para que o público possa também nos enxergar com uma opção. A universidade, há dois anos e meio, modificou completamente sua estrutura, foi comprada por um banco e está reformulando todos os seus campos", destaca.

Já o curso preparatório Univesitário levou um grupo de professores, que deram conselhos e conversaram com seus alunos que estavam prestes a realizar os testes. Na opinião do professor de matemática Jairo Luis da Silva, mesmo quem acha que não foi muito bem na semana passada ainda segue na disputa: "Via de regra, a prova de matemática tem uma média e um número de acertos mais baixo, então, na medida que a pessoa têm um bom número de acertos, vai ter uma pontuação maior".

Na parte de biologia, o professor da matéria Paulo Espíndola, acredita que o viés ecológico pode ajudar o candidato ao tratar de temas atuais. "As questões não se resumem ao conteúdo programático, são questões que envolvem ecologia, como fluxo de energia, ciclos biogeoquímicos e problemas ambientais", aposta o docente.

As candidatas Francine e Manuela Godoi Lantz foram até o local de provas acompanhadas pela mãe, Cristine Maria Amélia Vargas/Especial/JC

Esperando à sombra o horário de início das atividades, as representantes femininas da família Godoi Lantz conversaram tranquilamente. Cristine, mãe de Francine e Manuela, alunas do 1ª e do 3º ano do Ensino Médio, acredita que o apoio é fundamental nesses momentos. "Esse ritual do Enem é uma prova de resistência. Acredito que conhecimento elas têm e o importante agora é manter a calma e fazer tudo com muita tranquilidade", aconselha.

As jovens tinham todo material em mãos, mas quem se esqueceu de levar caneta pode comprá-las ao preço de R$ 5 nas mãos de Cassia Ramos da Silva. Estrategicamente localizada na frente do pórtico de entrarda da universidade, ela calcula uma saíde de cinco caixas de 50 unidades de Bic preta. "Eu e meu pai sempre viemos nos dias de povas e conseguimos um bom complemento de renda nesses meses", comemora a vendedora.

No primeiro dia de provas, realizada no domingo passado (2), os candidatos prestaram provas de linguagens, de ciências humanas (história, geografia, filosofia e sociologia) e redação e houve abstenção de 26,6%, dos mais de 4,3 milhões de inscritos no País.



De acordo com o Inep, a divulgação do gabarito das provas será dia 20 de novembro. E o resultado final será conhecido em 13 de janeiro de 2025.