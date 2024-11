Rua Felipe de Oliveira terá alteração de trânsito nesta segunda-feira

A partir das 8h desta segunda-feira (11), a rua Felipe de Oliveira no bairro Petrópolis será bloqueada a partir da esquina com a rua Souza Doca, em razão da obra na rua Barão do Amazonas de interligação dos sistemas de abastecimento de água Menino Deus e Moinhos de Vento, do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae).



Para os motoristas será sinalizado o desvio pela rua Souza Doca e avenida Protásio Alves. Para acessar a Barão do Amazonas, segue o desvio pelas ruas Maranguape, Sacadura Cabral, Prof. Ivo Corseuil, Dr. Salvador França e Felizardo. A previsão é de que a rua Barão do Amazonas esteja liberada ao longo da semana.



Transporte público

As linhas T2A e T9, no sentido Norte-Sul - que, em seu itinerário, entram na Barão Amazonas a partir da Protásio - serão desviadas pelas ruas Dr. Salvador França, Felizardo, Guilherme Alves e Ferreira Viana, até retornarem à rua Barão do Amazonas.



Obra

A interligação dos sistemas de abastecimento de água Menino Deus e Moinhos de Vento tem como objetivo minimizar oscilações de fornecimento nas partes altas de Porto Alegre, especialmente no verão. Ao fim das intervenções, os sistemas serão capazes de suprir um ao outro em caso de necessidade operacional. Uma das áreas beneficiadas é o Morro da Cruz - que, normalmente, é atendido pelo Menino Deus. Outras regiões das zonas Norte e Leste da Capital também serão positivamente impactadas.