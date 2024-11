MetSul descarta formação de ciclone bomba no sul do Brasil

A MetSul Meteorologia descarta uma possível formação de um ciclone bomba no sul do Brasil. A informação tinha sido dada inicialmente pela Climatempo, que também realiza serviços meteorológicos, e prevista no fim da última quinta-feira (7). O fenômeno descartado se formaria no Oceano Atlântico e se aproximaria do litoral sul a partir da próxima terça-feira (12).

• LEIA MAIS: Estação de monitoramento da qualidade do ar entra em operação em Porto Alegre

Conforme a MetSul, há uma possibilidade de um centro de baixa pressão ou de um ciclone a partir da terça-feira (12), que pode trazer chuvas e ventos. Conforme comunicado da empresa, o cenário é completamente distinto, sem a ocorrência de ciclone bomba algum perto do Rio Grande do Sul. O prognóstico, por outro lado, pode mudar.

A MetSul comunicou também a necessidade de consenso entre os dados, não apenas divulgações isoladas de um modelo para que seja emitido um aviso público. "As projeções dos modelos são atualizadas várias vezes ao dia, e em apenas uma das atualizações de um modelo teve essa projeção de algo mais severo", explica a meteorologista Estael Sias.

A meteorologista reitera também que a primavera é um período de transição, em que as condições têm uma alta probabilidade de mudança em certos aspectos. "Com 48 e 72 horas de diferença, a gente tem um nível de confiança para emitir um alerta ou prognóstico desse tipo de fenômeno nessa época do ano", esclarece.