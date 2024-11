Especialistas discutem privacidade de dados e a Inteligência Artificial aplicada ao Direito

A Inteligência Artificial aplicada ao Mundo do Direito, a governança corporativa e a gestão de crise e a privacidade e proteção de dados foram os temas discutidos no Conexão G2 - Encontro de Inovação, Aprendizado e Direito - realizado nesta sexta-feira (8) no Instituto Ling, em Porto Alegre. Segundo Gabriel Moreira, sócio do escritório de advocacia G2, as palestras tiveram a proposta de debater diferentes questões que são vivenciadas no mundo do Direito, mas vinculados a importância e a necessidade para o ambiente corporativo. O evento contou com a presença de CEOs, diretores jurídicos e de empresas. Gabriela Coelho, sócia do escritório de advocacia G2, destacou na abertura que a proposta do evento foi conectar pessoas, negócios e ideias novas. "O Direito precisa trazer inovação e principalmente soluções jurídicas descomplicadas que o advogado não seja aquela pessoa tão formal e que fala de forma difícil e um juridiquês que as pessoas não entendem, destaca Gabriela Coelho.

Segundo Moreira, no painel de Governança Corporativa e Gestão de Crsie foi tratado a importância de um programa de governança e de compliance para as empresas no sentido de prevenção a problema que possam ocorrer na corporação. "Um dos temas mais relevantes para o setor jurídico e para as empresas é a discussão de privacidade e de proteção vinculado a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) onde tratando de medidas recentes adotadas pelo governo federal como a alteração na transferência internacional de dados", destaca.

Conforme o sócio da G2, é uma legislação nova que implica em toda e qualquer empresa que tem relações com o mercado exterior. "Discutimos os riscos que isso pode trazer para as empresas que não observarem essas normativas", acrescenta. Sobre a Inteligência Artificial, Moreira disse que o evento debateu a IA vinculada ao mundo jurídico com ênfase sobre o que as empresas tem de feito útil com a utilização de Inteligência Artificial e que tipo de vantagem isso pode beneficiar as empresas no dia a dia. "A IA não vai substituir a advogado. Agora, o advogado que sabe usar a Inteligência Artificial certamente vai substituir aquele profissional que não sabe usar. O mundo jurídico tem a necessidade de saber o que está acontecendo", acrescenta.

O advogado Fabiano Menke, professor de Direito Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), abordou a proteção da dados e a transferência internacional. Segundo Menke, hoje as empresas e o poder público enviam os dados pessoais de quem deseja viajar para o exterior. "Precisamos saber quem mandou os dados para fora e precisamos ter uma garantia da proteção dos dados de quem viaja para outro país", destaca. O advogado afirma que a legislação brasileira tem a preocupação de que essas informações não sejam capturadas por exemplo, em uma videoconferência, por governos que vão espionar as pessoas.