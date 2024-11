Porto Alegre terá prova especial do Circuito de Corridas Caixa/Brazil Run Series 2024

O Circuito de Corridas Caixa/Brazil Run Series 2024 chega em Porto Alegre no dia 1 dezembro. A mais tradicional série de corridas de rua do Brasil promoverá uma prova especial para motivar e apoiar o processo de reconstrução do Rio Grande do Sul após a tragédia das enchentes.

As inscrições têm preços reduzidos

Por isso, as inscrições têm preços reduzidos e a HT Sports, promotora do evento, reservou 100% da ação Pegada do Bem, com doações dos tênis arrecadados ao longo do ano.