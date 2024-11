Após a chuva, tempo volta a ficar estável no Rio Grande do Sul

Depois de um quinta-feira (7) intensa do ponto de vista climático, com pancadas volumosas de chuva e até mesmo registro de transtornos em alguns pontos do Rio Grande do Sul, o tempo volta a abrir progressivamente no decorrer deste final de semana. Pouco a pouco, uma nova massa de ar seco irá predominar pelo Estado, afastando as nuvens e dando protagonismo ao sol - cenário que se consolidará no domingo.

Nesta quinta, diversos municípios gaúchos e de outros estados do Sul do Brasil lidaram com a mesma questão: uma precipitação extrema que caiu em curtíssimo período de tempo. No território rio-grandense, os maiores estragos se deram em São Sepé, na Região Central, onde a cheia do rio que nomeia a cidade resultou em alagamentos e inundações repentinas.



De acordo com a prefeitura do município, houve registros de estragos e muitos pedidos de ajuda aos Bombeiros. A enxurrada chegou a arrancar o asfalto em algumas vias e invadiu residências - ao menos 80 sofreram danos devido ao temporal, que, segundo estimativas, teve 140 mm de chuva.

Na Capital, a instabilidade também foi intensa e gerou pequenos alagamentos em diversas regiões. No Centro Histórico, esse acúmulo de água trouxe prejuízos para a Feira do Livro, na Praça da Alfândega.

Já nesta sexta-feira (8), a frente fria começa a se afastar. Nas primeiras horas da manhã, ainda haverá uma maior quantidade de nuvens em parte do Rio Grande do Sul, sobretudo na Região Metropolitana, Litoral Norte, Serra e Norte - nestas áreas, até uma chuva passageira não se descarta. No entanto, conforme o avançar da tarde, cada vez o sol aparece mais em todo o Estado.

Em Porto Alegre, portanto, os últimos registros do atual episódio de instabilidade devem aparecer pela manhã. Ao longo da sexta haverá diminuição das nuvens para, desse modo, haver um final de semana de tempo seco. Mesmo assim, o calor não deve ter destaque: as máximas são de 23°C no sábado e 27°C no domingo.