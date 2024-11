Chuva atinge todo Rio Grande do Sul nesta quinta-feira

A linha de instabilidade associada a um sistema de baixa pressão atmosférica que já atinge o Rio Grande do Sul desde terça-feira, segue atuando durante toda esta quinta-feira (7). Em cidades do Centro, Norte e Leste, incluindo Porto Alegre, há potencial, inclusive, para muitos raios, rajadas de vento e queda isolada de granizo. No Oeste, onde a chuva tem sido constante ao longo desta semana, a tendência é de que sejam registrados baixos volumes de precipitação.

Já no final da tarde, o vento muda para o quadrante Sul e transporta ar mais ameno e frio, diminuindo as sensações térmicas em todo o Estado. Com isso, aberturas de sol tendem a ocorrer, sobretudo, na Metade Oeste e Sul gaúchas.

Em Porto Alegre e Região Metropolitana, a quinta também marca o fim do calorão. Na Capital, por exemplo, a máxima não ultrapassa os 26°C, enquanto as mínimas devem ficar na casa dos 21°C. Nessa área, a precipitação, que segundo a MetSul Meteorologia, pode causar transtornos, tende a aparecer ainda durante a madrugada. Já nesta sexta, haverá muitas nuvens e episódios de garoa com pouca oscilação térmica.