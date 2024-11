Seis pessoas são presas por furto de energia e equipamentos da CEEE

A Polícia Civil e a Brigada Militar prenderam seis pessoas, na última terça-feira (5), em operações de combate ao furto de energia e receptação de equipamentos furtados da CEEE Equatorial. As ações, que aconteceram em Porto Alegre, Alvorada, Tramandaí e Pelotas, contaram com o apoio das equipes de segurança da distribuidora.



O primeiro caso aconteceu ainda na manhã de terça-feira em um restaurante localizado no bairro Santa Tereza, na Capital. Os técnicos da concessionária encontraram uma ligação clandestina na rede de luz no local. A proprietária foi presa em flagrante por agentes da 4ª Delegacia de Polícia.



Próximo deste local, também no bairro Santa Tereza, foi identificada mais uma ligação clandestina, desta vez em uma loja de roupas. A polícia foi acionada e a proprietária também foi presa em flagrante.



Em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre, foi identificada a ligação clandestina de energia em um minimercado e uma padaria. O proprietário do local foi preso em flagrante com a chegada da polícia.

LEIA TAMBÉM: Cooperativas gaúchas de energia integram projeto sobre mercado livre



Litoral Norte e Sul do Estado



Já no Litoral Norte, as prisões aconteceram durante mais uma fase da operação de combate ao furto de fios e cabos, que é realizada pela Secretaria da Segurança Pública do Estado. Duas pessoas foram presas em diferentes locais, em Tramandaí.



Em um deles, os técnicos da CEEE Equatorial identificaram o desvio de energia elétrica em uma empresa de reciclagem, no bairro São Francisco. O responsável foi preso em flagrante pela Brigada Militar e conduzido até a delegacia da cidade. Também foi feita a fiscalização em uma empresa de sucatas, onde foram encontrados cabos de cobre e outros equipamentos que pertenciam à CEEE Equatorial. O proprietário da reciclagem foi preso em flagrante.



Já em Pelotas, foram recuperados medidores de energia da distribuidora. As equipes de combate ao furto da concessionária identificaram que os equipamentos estavam sendo vendidos pelas redes sociais e acionaram as autoridades. A Polícia Civil foi ao local e prendeu em flagrante o suspeito no bairro Simão Lopes.



Só em 2024, já foram contabilizadas 68 prisões por furto de energia e de equipamentos CEEE Equatorial/Divulgação/JC



Furto de Energia



"Quem desvia energia faz com que todos os consumidores paguem por uma tarifa mais cara. E, no caso do comércio, existe ainda concorrência desleal com os estabelecimentos que atuam dentro da regularidade", afirma o Executivo de Perdas da CEEE Equatorial, Sidney da Costa.



As ações de combate ao furto ocorrem rotineiramente em parceria com as forças de segurança. A iniciativa é realizada em unidades industriais, comerciais e residenciais dentro da área de concessão da companhia. Em 2024 foram contabilizadas 68 prisões por furto de energia e de equipamentos da distribuidora. Já no Litoral Norte, as prisões aconteceram durante mais uma fase daque é realizada pela Secretaria da Segurança Pública do Estado. Duas pessoas foram presas em diferentes locais, em Tramandaí.Em um deles, os técnicos da CEEE Equatorial identificaram o, no bairro São Francisco. O responsável foi preso em flagrante pela Brigada Militar e conduzido até a delegacia da cidade. Também foi feita a fiscalização em uma empresa de sucatas, onde foram encontrados cabos de cobre e outros equipamentos que pertenciam à CEEE Equatorial. O proprietário da reciclagem foi preso em flagrante.Já em Pelotas, foram recuperados medidores de energia da distribuidora. As equipes de combate ao furto da concessionária identificaram que os equipamentos estavam sendo vendidos pelas redes sociais e acionaram as autoridades. A Polícia Civil foi ao local e prendeu em flagrante o suspeito no bairro Simão Lopes.E, no caso do comércio, existe ainda concorrência desleal com os estabelecimentos que atuam dentro da regularidade", afirma o Executivo de Perdas da CEEE Equatorial, Sidney da Costa.As ações de combate ao furto ocorrem rotineiramente em parceria com as forças de segurança. A iniciativa é realizada em unidades industriais, comerciais e residenciais dentro da área de concessão da companhia.por furto de energia e de equipamentos da distribuidora.