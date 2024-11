Prefeitura publica editais para construção de moradias próximas ao Arroio Cavalhada

Dois editais para empresas interessadas na construção de 540 unidades habitacionais destinadas a famílias que moram próximo ao arroio Cavalhada foram publicados nesta segunda-feira (04), no Diário Oficial de Porto Alegre.

O primeiro dos editais diz respeito ao Condomínio Coronel Claudino, com 200 unidades, cuja sessão pública acontecerá no dia 5 de dezembro, às 10h, no site portaldecompraspublicas.com.br. Já o segundo edital contempla o residencial Tamandaré I e II, somando 340 apartamentos – neste caso, a sessão pública será realizada no dia 11 de dezembro, às 10h, no mesmo site.

Ambos os empreendimentos visam beneficiar famílias remanescentes do Programa Integrado Socioambiental (Pisa). Também estão no âmbito do programa Pró-Moradia, que tem como objetivo de proporcionar moradia para famílias de baixa renda, por meio de recursos do FGTS.

Em abril deste ano, foi realizado pregão eletrônico de contratação da empresa selecionada para realizar o Trabalho Técnico Social (TTS) nas localidades. O primeiro relatório do trabalho já está em análise. Mobilização comunitária, educação ambiental e patrimonial e geração de renda são algumas das ações realizadas pelo TTS.