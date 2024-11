Semana começa com chuvas moderadas e avanço de uma nova frente fria

A primeira semana de novembro será marcada pela ocorrência de chuvas moderadas a fortes no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, o dia começa com tempo encoberto com possibilidade de chuviscos. As temperaturas devem oscilar entre 21, a mínima, e 28 graus, a máxima.

Na terça-feira, os gaúchos terão um dia sol e pancadas de chuva isoladas ao longo do dia. A tendência é que os termômetros registrem temperaturas ente 22 e 24 graus.

O primeiro domingo de novembro foi marcado pela presença do calor e de temperaturas que passaram dos 30 graus no território gaúcho. A temperatura máxima foi registrada na cidade de Quaraí com 32,6 graus. Em Porto Alegre, os termômetros marcaram 31º graus na estação do Jardim Botânico, e 29,3 graus, no bairro Belém Novo. Ao longo do domingo, a sensação era de abafamento por conta do calor e das temperaturas acima dos 30 graus.

• LEIA MAIS: Tragédia no RS alerta para a urgência de agir contra as mudanças climáticas

Ainda sobre a segunda-feira (4), a Sala de Situação Sema/RS e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informam sobre o avanço de uma nova frente fria com uma área de baixa pressão no Paraguai que favorece novamente a ocorrência de chuvas moderadas a fortes, com risco de temporais, descargas elétricas e ventos em diversas regiões do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, possibilidade de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Na manhã de domingo (3), o Inmet divulgou aviso de chuvas intensas, com grau de severidade classificado como "perigo potencial" para oito estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Inmet, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora (mm/h), além de ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora (km/h) de domingo até as 10h de segunda-feira (4). O instituto informa ainda que é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. A Defesa Civil de Porto Alegre, através do Centro de Monitoramento e Alerta, acompanha as condições em tempo integral, em constante comunicação com os órgãos oficiais. Em caso de emergências, a população deverá acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros Militar pelo 193.