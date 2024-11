Instabilidade irá predominar no Rio Grande do Sul neste fim de semana

O Rio Grande do Sul vem experimentando uma longa sequência de dias de tempo seco, com amplos períodos de céu claro, desde que uma massa de ar frio chegou ao Estado no último fim de semana. A temperatura subiu e o calor retornou mas, agora, o que voltará é a chuva. De acordo com a MetSul Meteorologia, os gaúchos devem se preparar para uma sequência de instabilidade.

LEIA TAMBÉM: MPRS e Cremers investigam médicos de Parobé indiciados por morte de bebê

Nesta sexta-feira (1º), porém, o ar seco predomina na maior parte das Regiões, garantindo um dia de sol e tempo firme. No Meio Oeste, máximas de 33 a 35°C tendem a ocorrer com forte sensação de abafamento. As mínimas deverão ficar acima dos 22°C já no começo da manhã. Em Porto Alegre, o ar seco garante mais um dia ensolarado.

Por outro lado, as áreas de instabilidade irão provocar pancadas isoladas de chuva e há potencial para temporais isolados e passageiros, principalmente no Oeste. Há possibilidade precipitação também no Centro e Sul do Estado.

No sábado (2), o cenário muda. A nebulosidade aumenta em todo o Rio Grande do Sul e a possibilidade de chover cresce na maioria das regiões, embora as precipitações devam ser irregulares e mal distribuídas. No domingo, apesar de o sol aparecer com nuvens em muitas cidades, vão ocorrer períodos de maior nebulosidade e possibilidade de precipitação na maioria das áreas do estado.

Capital e Região Metropolitana são um caso a parte e os modelos da MetSul se dividem sobre a possibilidade de chover ou não neste fim de semana. A tendência, entretanto, é de sol e nuvens com aumento de nebulosidade e abafamento.