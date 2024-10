Régua do Cais Mauá será reativada na segunda quinzena de novembro

A régua de medição do nível do Guaíba no Cais Mauá retoma o funcionamento a partir da segunda quinzena de novembro, segundo a previsão da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema). Destruído pela enchente durante o mês de maio, o equipamento já está há seis meses fora de operação.



Desde então, as medições são realizadas na estrutura montada na Usina do Gasômetro, que será mantida pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB). Ainda em maio, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) tornou a estação de telemetria da Usina do Gasômetro a referência oficial para medir o nível do Guaíba.

LEIA TAMBÉM: Cais Embarcadero marca dia da reabertura e garante concessão até 2031

Em nota, a Sema informou que contratou a empresa Água e Solo Estudos e Projetos Ltda para execução de serviços técnicos na rede de monitoramento hidrometeorológico. Com duração de 16 meses, o contrato no valor de R$ 1,2 milhão inclui tanto o diagnóstico quanto a recuperação e manutenção das estações de monitoramento danificadas por eventos climáticos extremos.



A empresa será responsável pela inspeção e reparo das estações pluviométricas (medição de chuva) e fluviométricas (medição de nível), com foco especial em 12 estações prioritárias para a modelagem. Conforme a pasta, o cronograma previsto em contrato está sendo atendido.



Depois de uma vistoria na estação de Porto Alegre danificada na enchente, foram enumerados os reparos e trocas de peças necessárias. A estação, portanto, terá prioridade nas melhorias. A Sema ainda destaca que “a estação atualmente instalada na Usina do Gasômetro segue funcionando e emitindo dados, garantindo o monitoramento do nível do Guaíba”.