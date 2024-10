Semana inicia com tempo seco e calor no RS

A semana pós-eleições será de tempo seco e temperaturas mais altas no Rio Grande do Sul. De acordo com informações da MetSul Meteorologia, devido a uma massa de ar seco, a segunda-feira será de tempo firme em Porto Alegre, Região Metropolitana e interior do Estado. A segunda-feira começa com temperaturas amenas, mas, com o passar do dia, os termômetros sobem.

Na maior parte do Rio Grande do Sul, a temperatura deve ficar entre 26ºC e 28°C. No Sul do Estado, deve ficar em 24°C, enquanto o Noroeste registra temperaturas mais altas, chegando a 30°C.

Previsão do tempo para Porto Alegre

O sol marcará presença na capital gaúcha nesta segunda-feira (28). No decorrer do dia, as nuvens aparecem um pouco mais que no domingo, mas ainda assim permitindo que o sol esteja presente durante boa parte da segunda. A previsão é típica de primavera, com temperaturas mais amenas pela manhã e valor no decorrer do dia.

• Segunda-feira

Mínima: 16ºC

Máxima: 28ºC

• Terça-feira

Mínima: 18ºC

Máxima: 28ºC

• Quarta-feira

Mínima: 20ºC

Máxima: 29ºC

• Quinta-feira

Mínima: 20ºC

Máxima: 30ºC

• Sexta-feira

Mínima: 20ºC

Máxima: 30ºC

• Sábado

Mínima: 21ºC

Máxima: 30ºC