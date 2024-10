Jornalista Julieta Amaral morre aos 62 anos

A comunicação do Rio Grande do Sul perdeu na noite de sexta-feira (25) a jornalista Julieta Amaral, aos 62 anos de idade. Julieta teve longa carreira no Sul gaúcho, especialmente na cidade de Rio Grande, onde atuou por 29 anos na RBS TV.

Natural de Rio Grande, o apresentador da Globo News Marcelo Cosme fez uma homenagem em sua conta na rede social Intagram na qual relata a importância de Juieta em seu início de carreira. "Julieta me ensinou a segurar o microfone. Fazer um texto. Criar fontes. Olhar pra câmera. Gravar um texto.

Editar … Eu passaria horas escrevendo o que aprendi com ela. A maior lição que me passou foi a de que o jornalismo serve para ajudar as pessoas!", escreveu o jornalista.

Repórter por mais de 30 anos, a jornalsta inicou sua trajetória aos 18 anos no Jornal Agora, colaborando posteriormente com o Jornal Cassino do Sol.

Julieta havia sido diagnosticada com um câncer no pâncreas há cerca de 3 anos.

O velório ocorre na capela B5 da Funerária Santa Casa a partir das 9h deste sábado (26). O sepultamento deve ocorrer às 15h30min.