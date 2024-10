Novo centro clínico da Prontosul abre em novembro na Zona Sul

A partir do dia 30 de novembro, a Prontosul - clínica que há 30 anos atua no pronto atendimento na Zona Sul de Porto Alegre -, abre as portas para o público em um novo centro clínico, localizado na avenida Wenceslau Escobar, 2.359, no bairro Tristeza. A nova estrutura permitirá um aumento de 60% nos 5 mil atendimentos mensais realizados atualmente, na sede da rua Dr. Armando Barbedo.



Do número total de atendimentos, 80% são de Porto Alegre. Em funcionamento de domingo a domingo, das 7h às 23h, a atual estrutura recebe, principalmente, moradores de Esteio, Capão da Canoa e Farroupilha. “Com o crescimento da clínica, abrimos um clube próprio (Clube Prontosul). Dessa forma, a receita passou a ser recorrente e abriremos o novo prédio ", conta o diretor-geral do Grupo Prontosul, Hassann Akmed.

O projeto, que teve início ainda em 2022, terá foco em pediatria e clínico geral. Além disso, serão ofertados exames laboratoriais, de imagem, oftalmologia e odontologia. Segundo Akmed, a estrutura de 800 m² possibilita conveniência e qualidade aos pacientes, oferecendo uma ampla quantidade de serviços em um único local. “O objetivo é disponibilizar um ecossistema completo de cuidado aos moradores da Capital", complementa.

Com um investimento de R$ 9 milhões, o projeto é desenvolvido em parceria com a Lima Evaldt, empresa do ramo imobiliário, e conta com novas parcerias, como o Hospital Divina Providência e a SIDI - Medicina por Imagem e o Laboratório Exame, aumentando também as especialidades médicas oferecidas, passando das atuais 19 para 30.

LEIA TAMBÉM: Comunidades de Porto Alegre terão atendimento na unidade itinerante de saúde nesta semana

A ideia inicial era que o Divina Providência fosse apenas o hospital de retaguarda do centro clínico da Prontosul. No entanto, com o avanço da parceria, foram identificados potenciais médicos parceiros interessados em atender na Prontosul. Akmed, em visita ao Jornal do Comércio, destacou que a clínica colocou à disposição o parque tecnológico e as estruturas de alta complexidade.



O objetivo é criar um local de confiança, com cuidados ambulatoriais mais complexos, além de internações e cirurgias, garantindo um atendimento de qualidade em um ambiente seguro e acolhedor. A parceria começa com a instalação do serviço de Raio X. A partir disso, o acesso aos demais serviços do SIDI, como tomografia, ressonâncias, medicina nuclear, será facilitado nas unidades mais próximas. A equipe de colaboradores, que atualmente conta com 120 profissionais, ganhará 40 novos postos.



Conforme Akmed, que administra o grupo há 12 anos, a Prontosul começou a partir de um empreendimento familiar, que ao longo dos anos se transformou em um complexo voltado para promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida. “Comecei com a clínica e fomos construindo possibilidades” acrescenta.



O grupo também conta com um centro de treinamento físico (CT Acqua Prontosul) e um complexo gastronômico e cultural (Quintal Dona Irena). O espaço destinado ao entretenimento recebeu, no último dia 17, um evento de lançamento do novo centro clínico.