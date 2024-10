Hospital Moinhos de Vento abre 45 novas vagas de emprego

45 novas oportunidades de trabalho para os cargos de camareiro, atendente de nutrição e assistente de atendimento, com 15 vagas para cada função. As candidaturas podem ser feitas diretamente no site da instituição (https://hospitalmoinhos.gupy.io/).



Para a vaga de camareiro, o requisito é ter Ensino Fundamental completo. Já para a função de atendente de nutrição, além do Ensino Fundamental completo, é desejável possuir capacitação na área. Para o cargo de assistente de atendimento, é necessário Ensino Médio completo, experiência na área e disponibilidade de horários.



Confira a descrição das vagas:





Assistente de atendimento: responsável pelo atendimento aos pacientes que se dirigem ao Hospital Moinhos de Vento para consultas, exames, procedimentos ou internação, de acordo com as políticas e normas estabelecidas pela empresa, proporcionando qualidade no atendimento do paciente e qualificando a sua experiência.



Atendente de nutrição: responsável pelo preparo de pratos, montagem das refeições, entrega nos aposentos e atendimento no restaurante dos colaboradores, bem como pelo recebimento, armazenamento e distribuição de insumos da área, cumprindo os procedimentos de boas práticas, visando à organização, segurança alimentar e a satisfação dos clientes.



Camareiro: responsável pela limpeza, higienização e arrumação de centros cirúrgicos, unidades de diagnóstico, quartos de pacientes, áreas sociais, entre outras alas pertencentes ao hospital, bem como pelo atendimento de extras, pela reposição e controle do material utilizado, seguindo as rotinas preestabelecidas, visando o cumprimento dos padrões de higiene e satisfação dos clientes.