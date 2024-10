Feira Ecológica do Menino Deus terá edições noturnas nas quartas

A partir desta quarta-feira (23), a tradicional Feira Ecológica do Menino Deus (FEMD) terá edições noturnas. Há 31 anos realizada no pátio da Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul, localizada na avenida Getúlio Vargas, 1.384, a feira ampliou seu horário de funcionamento das 11h às 19h. Anteriormente, o evento encerrava as atividades às 17h30min.



“Fizemos a ampliação com o intuito de atender melhor a demanda. Muitas pessoas saem do trabalho no antigo horário de encerramento e por isso surgiu a ideia de uma feira noturna”, explica o integrante Gabriel Riva, da comissão organizativa.

LEIA TAMBÉM: Ministério da Agricultura proíbe venda de 12 marcas de azeite de oliva



Ao longo de três décadas, a FEMD se consolidou como uma alternativa para as pessoas que buscam uma forma de cuidar da saúde por meio da alimentação. A feira, que também ocorre aos sábados, criou a edição de quarta-feira justamente para facilitar o acesso a um alimento fresco no meio da semana, considerando que a maioria das feiras de Porto Alegre ocorre durante os finais de semana.



Cada edição da feira, realizada durante a tarde, reunia cerca de 300 pessoas. “Depois da pandemia, sentimos que o movimento decaiu um pouco, e agora buscamos ampliar”, complementa Riva. Algumas edições durante este período contaram com 150 pessoas.

O evento, além das vendas, é um espaço de educação ambiental que recebe escolas e pesquisadores de outras instituições. “É um espaço seguro para as crianças e com muito contato com a natureza”, argumenta Riva. O estacionamento é gratuito no local.



Nesta quarta, em especial, a feira promove seu primeiro Festival Musical da Primavera, com diferentes artistas da Capital. As apresentações contarão com composições inspiradas na estação das flores, com destaque para a música Mariana Stedile, que inicia às 18h20min, e sua nova composição “Dia de Feira”. As apresentações iniciam às 11h30min e vão até 19h.